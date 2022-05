Vrijliggend fietspad moet Spoorlaan veiliger maken (maar daar staan wel offers tegenover)

‘Ouderwetse’ bedevaart nog lang niet uitgestor­ven: ‘Ons Lieve Vrouwke staat in hoog aanzien hier in Brabant’

ETTEN-LEUR/SINT-WILLEBRORD - Het waren er geen honderden, zoals in vroeger tijden, maar wel een twintigtal bedevaartgangers die zondag de tocht ondernamen van Leur, via Etten naar de Mariagrot in Sint Willebrord.

1 mei