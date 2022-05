‘Waarom Etten wel en Leur niet?’: Ettense horeca mag met Pinksteren twee uur langer openblijven

Dagbeste­ding voor je kind, waar moet je vooral op letten? Ton schreef er een boek over

ETTEN-LEUR - Hoe is de sfeer? Aan welke activiteiten kan je kind deelnemen en hoe is het vervoer - financieel - geregeld? Mogelijke vragen die ouders zich kunnen stellen als ze op zoek zijn naar een vorm van dagbesteding voor zoon of dochter. Etten-Leurenaar Ton Metselaar biedt houvast.

13 mei