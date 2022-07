‘Wat een weerstand! Sfeer is grimmig’ Dit kantoorpand in Etten-Leur wordt verbouwd tot 27 studio’s

Samen Soepen succes in Et­ten-Leur: ‘Ik woon hier de straat uit, maar wist niet dat dit wijkgebouw er stond’

ETTEN-LEUR - De opkomst was goed, de sfeer beter en de soep best. Ofwel: de eerste keer Samen Soepen én Vlaflippen in wijkgebouw De Linde in Etten-Leur kan geslaagd worden genoemd.

29 juni