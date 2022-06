Wat heb je aan meer starterswoningen in Etten-Leur als geen jongere ze kan betalen?

Plan voor 180 woningen op winkelcen­trum Et­ten-Leur, omwonenden en onderne­mers kritisch en bezorgd

ETTEN-LEUR - Het is een ‘ambitieus toekomstplan', volgens de eigenaar zelf. Hij wil op het winkelcentrum 180 nieuwe huizen bouwen, deels gelegen in een dakpark op een rij winkels. Omwonenden en ondernemers zijn kritisch en bezorgd. ,,Daar doen we ook wat mee.”

13 mei