Wéér pech voor circus Etten-Leur: tent tijdelijk afgebroken vanwege het heftige weer

Dat na weken van mooi weer juist nu stevige onweersbuien over Brabant trekken is een tegenvaller voor circusdirecteur Kevin van Geet. De afgelopen twee jaar trok de coronacrisis al een streep door het Kerstcircus dat hij normaal gesproken elk jaar presenteert in Etten-Leur. Nu hij eindelijk terug is - op een ander moment, met het Circus Harlekino in een kleinere tent - steken de weergoden een spaak in zijn wielen.