Wijk Hooghuis bestaat 40 jaar en ondanks wat rottigheid heeft iedereen het best naar zijn zin

De wijkbewoners druppelden rond 12.00 uur wat aarzelend binnen, maar uiteindelijk werd de benedenzaal van de brede school De Vleer redelijk gevuld. Kinderen konden tijdens de wijkdag buiten hun energie kwijt op de springkussens en binnen met oud-Hollandse spelletjes een prijs verdienen uit de grabbelton.

Een dj, hapjes, drankjes: allemaal ter ere van een wijk die in de jaren 80 van de vorige eeuw in het buitengebied ten zuiden van Leur uit de grond werd gestampt. Huib van ’t Hoff, lid van wijkvereniging Wijkbelang Hooghuis, stelde er een boekje over samen met hulp van het Nederlands Drukkerijmuseum, Heemkundekring Jan uten Houte en buurtbewoners.

Verhuizen? Nooit

Van ‘t Hoff woont samen met vrouw Malise sinds 1985 in de wijk. ,,We konden een huis aan de Roerdomp krijgen en waren het er snel over eens: dat is ’m, zeiden we. Nieuwbouw, ruimte, speelgelegenheid voor de kinderen en scholen dichtbij. We wonen er nog steeds.”

Quote We willen niet verhuizen, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt Malise van ’t Hoff

Wijk Hooghuis telt nu ruim 5000 inwoners met bijna 2300 woningen, waarvan 60 procent koopwoningen zijn. Wat is er in de loop der jaren veranderd? ,,Bij ons in de straat eigenlijk weinig”, zegt Malise van ’t Hoff. ,,We hebben prima buren, een aantal al vanaf het begin. We willen niet verhuizen, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt.”

OV niet goed geregeld

In al die jaren is in de wijk volgens Huib van ’t Hoff wel veel verloop geweest. ,,Gezinnen met jonge kinderen vertrokken op een gegeven moment. Toen werden de huurhuizen verkocht en nu verjongt de buurt weer.”

Over het openbaar vervoer is vooral zijn echtgenote niet erg te spreken. ,,Lastig als je slecht ter been bent. We kunnen alleen opstappen op de Bredaseweg, op de Lage Vaartkant of bij het station, dat is best ver lopen. De buurtbus vertrekt vanaf het Anbarg, dat gaat wel.” Ze kan zich ook doodergeren aan de hondenpoep op het grasveld voor hun huis ,,terwijl er uitlaatplaatsen genoeg zijn!”

Altijd druk met bingo

Joke van Noordennen, die deze middag de teken- en schildertafel bemant, is samen met echtgenoot Nijs vrijwilliger bij de wijkvereniging. Ze wonen al 37 jaar met plezier in het Hooghuis. ,,Maar we hebben wel last van drugsdealers hier op het schoolplein, veel rotzooi en sigarettenpeuken. Gelukkig niet veel lawaai, wel veel autoverkeer. ,,Maar we hebben het ook gezellig hoor. Ik doe met Nijs en Cees Lambrechts de bingo hier en dan is het altijd druk.”

Saamhorigheidsgevoel

Die overlast ervaren Daniëlle en buurvrouw Toos ook, die aan het Schoonhout ‘boven de Dirk’ wonen. ,,Dealen, ruiten ingooien, vuurwerkbommen. SfeerBeheer helpt wel maar zodra die witte jassen weg zijn begint het weer. Misschien helpen die mosquito’s (een apparaat dat een hoge piep verspreid, red.), maar als ze dan oordoppen in doen?”

Camera’s van het Vogelaarpark naar supermarkt Dirk van den Broek lijkt hen wel een oplossing. Maar afgezien van die ellende hebben ze het best naar hun zin. Toos: ,,Er is hier saamhorigheidsgevoel en als er iets is appen we en helpen we elkaar.”