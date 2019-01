Woede na tweet oud-raadslid D66 aan rouwende staatssecretaris: ‘Schoft!’

Mul zelf wil ondanks aandringen niet reageren, maar zijn reactie houdt zeer waarschijnlijk verband met het vaccinatiebeleid van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ schrijft staatssecretaris Blokhuis dat hij maatregelen wil nemen tegen de dalende vaccinatiegraad.



Blokhuis geeft aan dat de dalende vaccinatiegraad een zorgelijke ontwikkeling is en benadrukt het belang van vaccineren. Dit ondersteunt hij met zes actielijnen voor vaccinatiebereidheid. ,,Ik wil jongeren die niet gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma de gelegenheid bieden om dat alsnog te doen.’’



Mul pleit in zijn online reactie op de vraag of vaccineren verplicht gesteld moet worden om (kinder)ziekten te voorkomen vooral voor openheid. ‘Ik ben voor vaccineren’, schrijft hij, ‘als ze mij vooraf de bijsluiters laten lezen en mij wijzen op de bijwerkingen. Ik ben voor vaccinatie als men duidelijk kan maken dat de extra toevoegingen in vaccins - zoals aluminium - die tien keer de toegestane hoeveelheid overschrijden als je deze via de mond zou innemen, onschadelijk zijn. Dus bied meer openheid.’



Blokhuis heeft niet gereageerd op Mul.