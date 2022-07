Wolken stoom en dieseldamp: Rien van Osch deed de poorten weer eens open in Etten-Leur

Rick ontwikkel­de zijn musi­callief­de bij De Josjes, nu regisseert hij hun voorstel­ling: ‘Dit is thuiskomen’

ETTEN-LEUR - Het geluk zat in een puntmuts, een pofbroek en de hark in zijn hand. Als 6-jarige speelde Rick van Stalle zijn allereerste rol: als kabouter in een musical van De Josjes. Dit weekend voert die Etten-Leurse toneelgroep de eerste voorstelling op die Van Stalle zelf heeft geschreven en geregiseerd.

