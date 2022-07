Zaak schietpartij Havik weer uitgesteld: verdachte heeft corona

BREDA – Opnieuw uitstel in een strafzaak over een schietpartij op 11 augustus 2018 aan de Havik in Etten-Leur. Verdachte Dani P. uit Breda meldde maandag via zijn advocaat dat hij corona heeft en zijn broer John David wilde zich eerst laten testen voor hij naar de rechtbank kwam.

De broers lieten ook weten graag bij de behandeling van hun zaak te zijn. De rechtbank besloot daarom de zaak weer uit te stellen. Officier van justitie Kristel Simpelaar dacht er het hare van: ,,Die foto van een positieve zelftest kan van iedereen zijn. Ik betwijfel of ze echt zo graag bij de zittingen aanwezig zijn.’’

Omdat de rechtbank de zaak toch uitstelde is maar een klein deel van de zaak behandeld. Een Bredase (33) die bij de schietpartij aanwezig was, zou ook schuldig zijn aan de bedreiging met een vuurwapen. Tegen haar werd alleen nog 88 dagen cel geëist. Die zat ze in 2018 al uit in voorarrest.

Quote Een wapen van het type kalasjnik­ov werd op een paar centimeter van zijn hoofd afgescho­ten

Complexe zaak

De schietpartij is een complexe zaak. Vier personen liepen midden in de nacht een appartement binnen. Er is geschoten met een klein handvuurwapen. Uiteindelijk liep echter alleen John David P. (34) uit Oudenbosch een schotwond op in z’n bil. De bewoner van het pand zei beschoten te zijn, maar bleek alleen steekwonden te hebben.

Het slachtoffer vertelde via zijn advocaat Mark Broere tegen BN DeStem dat een wapen van het type kalasjnikov op een paar centimeter van zijn hoofd werd afgeschoten. Na het schot zou een worsteling zijn ontstaan. Maar hoe het precies allemaal is gegaan is tot nu toe nooit duidelijk geworden.

Misschien dat dat wel gebeurt op het moment dat ook de twee broers P. worden berecht. Wanneer dat is, is onbekend.