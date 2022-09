Zó wil Etten-Leur zorgen dat ze in Haansberg straks de fiets of het OV pakken

De Haansberg voelt zich een echte buurt: sociale contacten én controle, samen koffie en... een nieuw bankje

ETTEN-LEUR - Of je nou van Samen Soepen houdt of van Samen Koffie Leuteren, de Nationale Burendag leent zich er uitstekend voor. Op de Haansberg doen ze ’t anders. Daar steken de buurtjes de handen uit de mouwen en ‘planten’ een bank in hun parkje. Na gedane arbeid is er uiteraard koffie mét.

24 september