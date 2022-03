Zonnepark op oude vuilstort Etten-Leur krijgt vorm

ETTEN-LEUR - Er wordt hard gewerkt in de polder tussen Etten-Leur en Zevenbergen: op de voormalige vuilstort aan de Bollendonkseweg krijgt momenteel een flink zonnepark vorm.

Zo tegen het einde van de zomervakantie moet dit park energie aan het net gaan leveren. Dat zegt Bas van den Heuvel van Statkraft, dat dit zonneproject ontwikkelt. Als het bedrijf zijn huidige planning haalt liggen er eind augustus ruim 21.000 extra grote zonnepanelen. Die moeten elk jaar ongeveer net zoveel stroom opwekken als 4.000 gemiddelde huishoudens verbruiken.

Vóórdat Statkraft echt aan de slag kon is in de omgeving ruimte gemaakt voor de marterachtigen en andere beschermde soorten die zich rondom de oude stort hadden gevestigd. Dat gebeurde vorig jaar: inmiddels is duidelijk dat er nog steeds marters te vinden zijn rondom het zonneveld.

Voorzichtig met de afvallaag

Begin maart begon het werk aan de fundering voor het zonnepark zelf. Een schroeffundering die wat minder diep de grond in gaat dan de heipalen die meestal worden gebruikt voor dit soort projecten: palen kunnen hier niet zo diep de grond in, want dan wordt de afvallaag verstoord.

Van den Heuvel: ,,Na de bouw van het zonnepark zelf zaaien we in het najaar ook bloemrijk grasland in onder en rondom de panelen, zodat deze plek geschikt blijft voor zoveel mogelijk insecten. We laten een beetje ruimte tussen de zonnepanelen: zo kan er straks nog wat licht en water bij de grond onder de panelen komen."

Ook werkt Statkraft met het MEC in Etten-Leur aan plannen voor een voedselbosje even verderop, bij het Windgat. Met die aanplant compenseert Statkraft dan de boompjes die in de loop der jaren waren gaan groeien op de oude vuilstort en die daar weg moesten voor het zonnepark.

Volledig scherm etten leur - 20220328 - pix4profs/petervantrijen aanleg zonnepark bollendonkseweg © peter van trijen/pix4profs