5,5 miljoen kijkers zien derde winstpartij Oranje op EK

De vorige wedstrijd van Nederland, tegen Oostenrijk, trok met 5,54 miljoen kijkers net iets meer televisiepubliek. Daarmee is het voorlopig het best bekeken duel van Oranje dit EK. Het openingsduel tegen Oekraïne trok ruim 5,4 miljoen kijkers.



Ook de talkshows rond Oranje deden gisteravond goede zaken. Zo zaten er voor Studio Europa 2,3 miljoen belangstellenden klaar, goed voor een tweede plek in de kijkcijferlijst. Daarmee scoort de voetbaltalkshow nog beter dan het Achtuurjournaal, dat twee miljoen kijkers noteerden. Ook de Oranjezomer met de mannen van Veronica Inside scoorde mooie cijfers: met een publiek van 644.000 voetballiefhebbers beleefden de mannen hun best bekeken uitzending van dit EK.



Ook in de rest van de top 10 domineert het EK (Rusland-Denemarken trok 1,3 miljoen kijkers), al kwamen maar weinig programma’s boven de miljoen kijkers uit. Het best bekeken programma zonder link met voetbal of actualiteit was Help, mijn man is een klusser! op RTL 4. Hier keken ruim 1 miljoen mensen naar, goed genoeg voor een zesde plek in de lijst.