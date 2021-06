83 procent kans dat Oranje in Boedapest topland uit poule F tegenkomt

Zwitserland moet dus in de wachtkamer, maar voor het Nederlands elftal is inmiddels duidelijk dat de kans enorm groot is dat het volgende week zondag in de achtste finale in Boedapest een ijzersterke tegenstander zal gaan treffen. De situatie in poule A betekent namelijk dat de kans liefst 83,3 procent is dat Oranje volgende week stuit op de nummer drie van F, áls dat land bij de beste nummers drie zit.



Poule F is de groep met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Vijf van de zes opties zijn dat Oranje de nummer drie uit poule F treft, als dat land een nummer drie heeft dat doorgaat naar de achtste finales. Nederland kan ook de nummer drie uit poule D of E treffen in Boedapest, maar die kans is dus een stuk kleiner. Als Frankrijk met een flinke marge van Portugal wint en Duitsland te sterk is voor Hongarije, vaardigt poule F waarschijnlijk geen nummer drie af voor de knock-outfase.