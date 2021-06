Alle achtste finales: dit zijn de duels waar we vanaf zaterdag van kunnen gaan smullen

vraag 't vtwonen De jungle is huis gehaald met een greep uit het dierenrijk

22 juni Er zijn maar weinig huishoudens die geen enkele soort uit het dierenrijk in de woonkamer hebben staan. Is het geen huisdier, dan is het wel een accessoire. Een schilderij van olifanten, een bij op een kussen, een houten giraffe of metalen vogel aan de muur. Ook Marlon Zwier van vtwonen maakt er thuis een beestenboel van.