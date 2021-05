‘Als ik de bondscoach was’ met Peter R. de Vries: ‘Ik zit wel op de lijn van Van Gaal’

EK kan ook in minder dan twaalf landen: ‘Met negen landen nu alles geregeld’

16 mei Het EK voetbal, dat vanwege de coronacrisis is uitgesteld naar de zomer van 2021, kan ook in minder dan twaalf landen worden gespeeld. Volgens voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA is inmiddels met negen landen en hun gaststeden alles geregeld.