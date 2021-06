Angst voor corona houdt nóg zes spelers Schotland thuis voor duel met Oranje

Daardoor heeft Clarke vanavond (20.45 uur) in Almancil slechts negentien spelers over. Zijn ploeg oefent zondag nog tegen Luxemburg en begint het EK acht dagen later tegen Tsjechië in Glasgow. Fleck heeft geen symptomen maar moet in quarantaine blijven voor tien dagen of tot het moment dat hij twee keer negatief is getest, zoals de Spaanse gezondheidsregels voorschrijven.