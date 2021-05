Bekendmaking Oranje-selectie werkt op lachspieren

EK-campagne van start: dit zijn de winnaars in de selectie van Oranje

24 mei Vandaag is de officiële aftrap van de EK-campagne van Oranje. In Zeist is er een 3-daagse stage voor spelers die al een tijdje klaar waren met hun clubseizoen. Nu ook alle buitenlandse top-competities zijn afgerond, kunnen we de balans opmaken: hoeveel ‘winnaars’ sluiten bij Oranje aan? Conclusie: 19 van de 34 kandidaat-EK-gangers hebben met hun clubs (voorronden) Champions League gehaald.