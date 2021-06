België is niet meer bescheiden: 'Je merkt sommige jongens hebben jaren in Nederland gespeeld’

Corona-on­rust heeft Spanje in zijn greep: Luis Enrique stelt schaduwse­lec­tie samen

9 juni De onrust bij de Spaanse selectie is groot nu in enkele dagen tijd twee spelers positief hebben getest op corona. Bondscoach Luis Enrique heeft een schaduwselectie van 17 nieuwe spelers samengesteld in het geval een groot deel van zijn A-ploeg besmet blijkt.