België stuurt regerend EK-winnaar Portugal naar huis na bloedstollend slot

België blijft op koers voor de eerste grote prijs in de voetbalhistorie. Zondagavond stootte een ploeg zonder franje de regerend kampioen Portugal van de troon. Dat was vooral te danken aan Hazard. Nee, niet Eden, maar zijn broertje Thorgan oogstte voor de verandering eens het applaus.

Door Leon ten Voorde



Met de uitschakeling van Portugal kwam er een vroegtijdig eind aan het toernooi van de 36-jarige Cristiano Ronaldo, die normaal gesproken zijn laatste EK heeft gespeeld. De grote vedette leek op dit EK meer talent dan ooit om zich heen te hebben verzameld, maar in de praktijk was zelden een swingend ensemble zichtbaar. Ook Ronaldo zelf vertrok als een schim door de achterdeur. En als hem iets niet past, dan is het anoniem het podium verlaten.

Volledig scherm Mertens en Dias. © Pool via REUTERS De Belgen waren zondagavond zeker niet top, maar op hun tocht door het schema met het mijnenveld bereikten ze wel zonder schade het eerste tussenstation waar Italië in de kwartfinales wacht. Zou het er dan toch eindelijk eens van komen? De Belgen kwamen sinds 2014 drie keer achter elkaar met een gouden lichting naar een groot toernooi en ook voor 2021 gold vooraf: het is nu of nooit voor de beste generatie die België ooit heeft gehad. Blijft het een elftal van applaus, of komt er eindelijk eens een tastbare prijs?

België ligt in het elk geval nog steeds op koers na een moeizame zege op Portugal. De titelfavoriet sprankelde geen moment, maar als het moet kan deze ploeg ook kil, koel en zakelijk een klus klaren. Het is een kenmerk van een kampioen.

Het spetterende affiche tussen de nummer één van de wereldranglijst en de Europees kampioen was uiteraard groots aangekondigd, maar toen de lampen ontbrandden in het bloedhete Sevilla bleef de schaduw lang hangen over al die topspelers. Het was zoeken, schaken, schuiven en oppassen voor de valkuil van de tegenstander. De Rode Duivels waren slordig en kwamen maar niet in het gewenste ritme. De vedetten van België slaagden er voor rust niet in een stempel op het spel te drukken.

Minder aanbeden

De Bruyne had voor zijn doen veel balverlies, Lukaku werd nauwelijks gevonden en Hazard kwam moeilijk op gang. Maar de Belgen hebben nog een Hazard. De veel minder aanbeden Thorgan staat vaak op het tweede plan, maar op dit EK speelt hij vooralsnog een belangrijkere rol dan zijn oudere broer. Vlak voor rust haalde de speler van Borussia Dortmund het slot van de deur met een prachtige schot, dat zwanger van effect binnenviel: 1-0. Grote teams weten op de één of andere manier doorgaans wel een weg naar de zege te vinden, ook op dagen als het voetballend allemaal wat minder is.

Tot aan de 1-0 dacht Portugal de wedstrijd redelijk onder controle te hebben. De regerend kampioen speelde wel als vanouds in de spaarstand, zuinigheid voor alles, maar de ploeg was in de eerste fase van het duel wel het meest dreigend.

België raakte al meteen na rust de geblesseerde De Bruyne kwijt, maar dat werd gecompenseerd door de steeds beter spelende Eden Hazard. Portugal ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker en Jota kreeg daarvoor de beste kans. België verdedigde massaal, bijna zoals in oude tijden, en leunde daarbij op drie routiniers met een Ajax-verleden: Toby Alderweireld-Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen. Zonder franje haalde België in een emotionele slotfase de eindstreep. Deel 1 is geslaagd, nog drie delen te gaan.

Volledig scherm Vertonghen en Vermaelen omsingelen Ronaldo. © AFP

