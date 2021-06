België wint dankzij flitsende rentree De Bruyne op emotionele avond in Kopenhagen

De fans hieven nog maar eens keer de liederen aan, als een ode aan het land en Christian Eriksen. Maar tussen al die loyaliteit door was de teleurstelling bijna tastbaar op een avond die zo betoverend mooi was begonnen voor Denemarken. Alles gegeven, alles gedaan tot de laatste seconde, maar uiteindelijk moest de thuisploeg het doen met de sympathie van het volk. Niet meer en niet minder.

Vooraf was de sfeer in de stad en in het Parken Stadion er nog eentje van blijdschap. De naam van Christian Eriksen rolde van de tribunes, het ‘You’ll Never Walk Alone’ klonk uit de speakers en de Belgische aanvoerder Jan Vertonghen overhandigde bij de toss zijn collega Simon Kjaer een ingelijst shirt met nummer 10, de naam van Eriksen achterop en alle handtekeningen.

Twee minuten later schoot Yussuf Poulsen de 1-0 binnen. Vanuit zijn ziekenhuisbed, pal naast het stadion, moet Eriksen de vreugde-uitbarsting hebben gehoord. Groots was de ontlading bij de Deense spelers, ongeremd het enthousiasme van de fans. Weg was even de deken die over de ploeg en het land hing. Weg was het doemdenken. Iets verderop keek Eriksen toe en zag dat het goed was.

Een ander kippenvelmoment: het duel was tien minuten onderweg toen scheidsrechter Björn Kuipers het spel stillegde en 22 spelers synchroon met de zestienduizend toeschouwers begonnen te applaudisseren. Een boodschap van liefde en verbroedering verpakt in het mooiste een-tweetje van het toernooi. De avond van Kopenhagen werd niet voor het eerst en het laatst gevuld met gejuich.

Hoe zouden de Denen omgaan met de nasleep van de tragedie? Dat was de enige vraag die boven de wedstrijd hing. Het antwoord was aanvankelijk even onverwacht als overweldigend. Gedragen door alle gevoelens, de fans en de vroege voorsprong werden de Belgen in de openingsfase volledig overrompeld door de intens spelende thuisploeg. De verdwaasde titelfavoriet werd weggeblazen in de tornado die over het veld joeg. De enige rode duivels op het veld waren in de eerste helft de Denen. Het onherkenbare België was lamgeslagen, timide, geïmponeerd, zoals de Denen dat zaterdag waren.

Na rust kwam meteen Kevin de Bruyne. Het was een vroeg noodsignaal van de Belgische bondscoach Roberto Martinez. De spelmaker was amper negen minuten binnen de lijnen toen De Bruyne al was betrokken bij de gelijkmaker. Na een Deens geklungel - uitgerekend de nationale held Kjaer gleed uit - kwam de bal via Lukaku en De Bruyne bij Thorgan Hazard: 1-1. Het was een prachtig uitgespeelde aanval, die volledig vloekte met het geworstel van de eerste 55 minuten. Niet veel later kwamen ook Eden Hazard en Axel Witsel in de ploeg en daarmee hadden de Belgen hun sterrenparade voor het eerst dit toernooi compleet.

Het gepassioneerde Denemarken vocht, het enthousiaste Denemarken geloofde en het onwrikbare Denemarken wilde de wedstrijd ten koste van alles niet verliezen. Maar langzaam maar zeker raakte de brandstoftank leeg en nam de kwaliteit het over van de passie. Dat was ook het moment waarop de beste van allemaal zijn verantwoordelijkheid nam. Met een droge knal schoot De Bruyne België naar de achtste finales: 1-2. Uitbundig juichen was er niet bij. De Bruyne voel de avond aan en vierde zijn treffer ingetogen.

Nog een keer richtte Denemarken zich op, maar de treffer die buiten België iedereen het land gunde, kwam er niet.

