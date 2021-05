Benzema tekent vrede met Deschamps: ‘Binnen 3 minuten was alles weer goed’

Jarenlang negeerden ze elkaar, maar toen Karim Benzema en Didier Deschamps eindelijk weer in gesprek gingen waren hun onderlinge problemen binnen 3 minuten opgelost. ,,Ik kon altijd goed met hem opschieten en na 3 minuten was alles weer normaal”, zegt Benzema, de spits van Real Madrid, in de Franse krant L’Equipe over zijn gesprek met de bondscoach.

Deschamps nam Benzema vorige week op in zijn selectie voor het EK. De 33-jarige spits, die in 81 interlands 27 doelpunten maakte, speelde eind 2015 voor het laatst voor zijn land. Benzema werd jarenlang genegeerd door Deschamps, vanwege zijn rol in een afpersingszaak met een seksfilmpje. In oktober moet de aanvaller voor zijn rol in het schandaal terechtstaan.

,,We hebben heel veel besproken. Dingen die we al lange tijd tegen elkaar moesten zeggen”, aldus Benzema. ,,Het was een goed gesprek, waarin belangrijke dingen zijn gezegd. Ik wil nu een prijs winnen met Frankrijk. Ik hoop dat ik de sterke selectie die we al hebben van wat extra kracht kan voorzien.”

Benzema miste het EK van 2016 in eigen land en het WK 2018. Frankrijk verloor de EK-finale van Portugal, maar veroverde twee jaar later in Rusland wel de wereldtitel.

Volledig scherm Didier Deschamps en Karim Benzema op het WK van 2014. © AFP