Berghuis neemt pas na EK besluit over toekomst: ‘Feyenoord en ik zijn eerlijk naar elkaar’

Berghuis is inmiddels in Zeist neergestreken om zich voor te bereiden op het toernooi. Dat hij voor slechts vier miljoen naar een andere club kan verhuizen, is inmiddels geen geheim meer. Maar dat onderwerp is voorlopig ‘geparkeerd’, zegt de speler zelf. ,,Ik richt me nu op het EK’', zegt Berghuis. ,,Feyenoord en ik zijn goed met elkaar en vooral eerlijk naar elkaar toe. Er zijn al veel clubs geweest waar ik Feyenoord niet voor wilde verlaten. Wat er nog komt, zien we wel. Nu eerst het EK.’’