Bijzondere mijlpaal voor Italië met minuten zonder tegendoelpunt

Wijnaldum vraagt om hulp UEFA bij racisme: ‘Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop’

24 juni Georginio Wijnaldum zegt heel goed na te hebben gedacht over een situatie die zich zondag in Boedapest mogelijk kan voordoen tijdens de achtste finale van het EK. Als Oranje zich langs de Tsjechen een weg naar de kwartfinale probeert te knokken, kan in Hongarije het publiek een negatieve rol spelen. Eerder werd bijvoorbeeld Kylian Mbappé racistisch bejegend door de supporters in de Puskas Arena. Wijnaldum vraagt nu vooral ook de steun van de UEFA.