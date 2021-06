Blind niet eens met kritiek: ‘Hebben alleen tegen Noord-Macedonië ruimtes weggegeven’

Over het geheel genomen worden de ruimtes die Oranje soms weggeeft in de omschakeling van de tegenstander aangewezen als zwakke plek bij het Nederlands Elftal. Daar is Daley Blind, één van de drie centrale verdedigers, het niet helemaal mee eens.

Door Tim Reedijk



,,Ik denk dat we alleen in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië wat ruimtes hebben weggegeven. Die werden vooral groot omdat we zelf vaak snel de bal verloren. Dan sta je soms niet goed in de restverdediging. Ik denk dat we in andere wedstrijden juist heel compact stonden, het klein hielden en weinig kansen weggaven.”

Blind bereidt zich nu voor op de achtste finales tegen Tsjechië. Hij was al onderdeel van Oranje toen in 2015 een belangrijk duel in de kwalificatie voor het EK van 2016 verloren ging. In Amsterdam won Tsjechië toen met 2-3, waardoor het Nederlands Elftal – onder leiding van Daleys vader Danny – voor het eerst sinds 1984 een EK miste. Al is er bij Blind junior geen sprake van revanchegevoelens. ,,Revanche is een groot woord, maar het geeft wel aan dat we Tsjechië niet moeten onderschatten. Onze cijfers in de historie tegen Tsjechië spreken ook niet in ons voordeel. We moeten op ons best zijn om deze wedstrijd te winnen.”

Blind heeft zijn historische kennis op orde, want Oranje won maar drie van de elf voorgaande ontmoetingen met de Tsjechen. Al denkt hij dat het er zondag in het Hongaarse Boedapest sowieso anders aan toe zal gaan dan in 2015. ,,Het zal een heel andere wedstrijd worden. We zaten in het begin van een heel moeilijke fase met het Nederlands Elftal. Ik denk dat we de afgelopen jaren de weg naar boven hebben ingezet met een talentvolle, maar ook ervaren selectie”, aldus de verdediger van Ajax.

De wedstrijd tegen Tsjechië begint zondag om 18.00 uur. Tsjechië eindigde als derde in de groepsfase, met vier punten, door te winnen van Schotland (2-0), een gelijkspel tegen Kroatië (1-1) en een verliespartij tegen Engeland (0-1). Patrik Schick scoorde driemaal. De winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechië stuit volgende week zaterdag in Bakoe op Wales of Denemarken in de kwartfinale.