Bondscoach Oranje-opponent Turkije wil na mislukt EK aanblijven: ‘WK grote doel’

EK Podcast | ‘Football is coming home’ hoor je hier de hele dag

6 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast bespreekt Sjoerd Mossou met presentator Etienne Verhoeff zijn eerste dag in Londen. Waarbij Mossou op zoek ging naar het EK gevoel in de stad. Dat bracht hem onder andere in Kirby Estate, waar de wijk werd opgesierd met de Engelse vlag.