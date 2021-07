Bondscoach Southgate trapt op de rem, maar de Engelse fans halen hun schouders op

Podcast Vertrek van Frank de Boer kwestie van tijd na evaluatie in Zeist

29 juni Op de KNVB Campus in Zeist is de bondsdirectie vanmiddag begonnen aan de evaluatie van het mislukte EK van Oranje. De conclusie zal later vandaag volgen: het vertrek van Frank de Boer is aanstaande. Nog vandaag wordt die knoop doorgehakt.