Britse media steken de draak met pover Oranje: ‘Bang om corona op te lopen’

Het Nederlands elftal liet in de eerste voorbereidingswedstrijd richting het EK woensdagavond niet bepaald een verpletterende indruk achter. Volgens Britse media is er na het moeizame 2-2-gelijkspel tegen Schotland geen enkele reden om Oranje deze zomer onder de favorieten voor de titel te scharen. ,,Het leek wel of ze bang waren om corona op te lopen.”

Hoewel de Schotten lovend zijn over de prestaties van de eigen ploeg, is er ook verbazing over het povere spel van Oranje. ,,Nederland hoopt weer op de weg terug te zijn na een lange afwezigheid van zeven jaar op grote eindtoernooien”, schrijft BBC Scotland. ,,Maar er is niets dat erop wijst dat ze in de eindfase van het EK een rol zullen gaan spelen.”

De omroep plaatst daar wel een kanttekening bij: ,,Dat gezegd hebbende, vriendschappelijke wedstrijden kunnen bedrieglijk zijn en Wijnaldum en De Jong speelden slechts dertig minuten mee. Maar Nederland zal deze zomer vooral moeten hopen op de geniale ingevingen van Memphis Depay.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

The Daily Record steekt de draak met Oranje en denkt dat veel spelers bang zijn om net als Jasper Cillessen corona op te lopen. ,,De Hollandse spelers kregen de opdracht om onnodig contact met Schotse spelers te vermijden en elk risico op Covid uit de weg te gaan, nu hun eigen doelman Jasper Cillessen thuis moet blijven na een positieve test.” Bij Schotland ontbraken zeven spelers na een positief coronageval binnen de selectie.

De krant gaat daarna op serieuzere toon verder: ,,Nederland is de eeuwige onderpresteerder en het EK is hun eerste grote toernooi in zeven jaar. Maar ondanks al hun talent - met name dat van de briljante Depay - ziet de ploeg van Frank de Boer er niet uit als een van de favorieten om het EK te winnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens The Scotsman is het gelijkspel vooral de verdienste van de eigen ploeg, die met vertrouwen mag afreizen naar het EK. ,,Het optreden van Schotland tegen een ploeg die 28 plaatsen boven hen staat, is een reden tot optimisme. Vooral vanwege een verstoorde aanloop, waarbij zeven spelers thuis werden gelaten na een positieve Covid-test van John Fleck. Door een late gelijkmaker uit een omstreden vrije trap wisten we net niet te winnen.”

Volledig scherm © REUTERS

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.