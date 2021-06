Burenruzie tussen Spanje en Portugal eindigt zonder doelpunten

Bij de Portugezen deed Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd mee, maar ook de superster van Juventus kon niet voor een treffer zorgen in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid. Champions League-finalisten César Azpilicueta (van winnaar Chelsea) en Rodri en Eric Garcia (van verliezer Manchester City) begonnen op de bank. In tegenstelling tot Ferran Torres, die net als ‘CR7' de hele wedstrijd speelde. Bernardo Silva en Rúben Dias, de Portugese verliezende finalisten in het miljardenbal, ontbraken helemaal.



Beide coaches, Luis Enrique van Spanje en Fernando Santos van Portugal, lieten veel spelers opdraven. Beiden pasten zes wissels toe. Cristiano Ronaldo speelde aan Portugese kant wel de hele wedstrijd. Aan Spaanse kant debuteerde Aymeric Laporte. De verdediger van Manchester City heeft een dubbel paspoort en speelde eerder in nationale jeugdelftallen van Frankrijk.



Spanje mist zijn aanvoerder Sergio Ramos, die vanwege een blessure niet meegaat naar de Europese titelstrijd. Sergio Busquets van Barcelona was nu de captain.