Burenruzie tussen Spanje en Portugal eindigt zonder goals, Italië ruim langs Tsjechië

Spanje speelt op 8 juni tegen Litouwen, Portugal neemt het een dag later op tegen Israël.

Bij de Portugezen deed Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd mee, maar ook de superster van Juventus kon niet voor een treffer zorgen in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid. Champions League-finalisten César Azpilicueta (van winnaar Chelsea) en Rodri en Eric Garcia (van verliezer Manchester City) begonnen op de bank. In tegenstelling tot Ferran Torres, die net als ‘CR7' de hele wedstrijd speelde. Bernardo Silva en Rúben Dias, de Portugese verliezende finalisten in het miljardenbal, ontbraken helemaal.



Beide coaches, Luis Enrique van Spanje en Fernando Santos van Portugal, lieten veel spelers opdraven. Beiden pasten zes wissels toe. Cristiano Ronaldo speelde aan Portugese kant wel de hele wedstrijd. Aan Spaanse kant debuteerde Aymeric Laporte. De verdediger van Manchester City heeft een dubbel paspoort en speelde eerder in nationale jeugdelftallen van Frankrijk.



Spanje mist zijn aanvoerder Sergio Ramos, die vanwege een blessure niet meegaat naar de Europese titelstrijd. Sergio Busquets van Barcelona was nu de captain.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo knuffelt met een speler van Spanje na afloop van de oefenwedstrijd. © AFP

Groep des doods

Op het EK zit titelverdediger Portugal in de zogenoemde 'groep des doods’, samen met Duitsland, wereldkampioen Frankrijk en Hongarije. Spanje is ingedeeld in een groep met Zweden, Polen en Slowakije.



Hongarije speelde een oefenwedstrijd in Boedapest tegen Cyprus. De thuisploeg won met 1-0 dankzij een doelpunt van András Schäfer in de 36ste minuut. Vlak voor tijd miste de Hongaar Nemanja Nikolic nog een strafschop.

Volledig scherm Rodri (l) namens Spanje in duel met Pedro Goncalves van Portugal. © EPA

Goede laatste test Italië

De Italianen gaan met vertrouwen naar het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini versloeg Tsjechië in Bologna voor duizend supporters met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Ciro Immobile, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne en Domenico Berardi. PSV-speler Michal Sadilek kwam in de 81ste minuut, toen de eindstand al op het bord stond, nog in de ploeg bij de bezoekers.



Vorige week wonnen de Italianen al met 7-0 van San Marino. Italië speelt op het EK de openingswedstrijd, op 11 juni om 21.00 uur tegen Turkije. Verder zitten ook Zwitserland en Wales in de groep van de ‘Azzuri’. Tsjechië doet ook mee aan de Europese titelstrijd en neemt het in de groepsfase op tegen Schotland, Kroatië en Engeland.

Volledig scherm Domenico Berardi (r) viert de 4-0. © AP

Volledig scherm Petr Sevcik (l) namens Tsjechië in duel met Leonardo Bonucci van Italië. © AFP

