Captain Kane na remise in Battle of Britain: ‘Terecht punt voor Schotland’

,,Terecht resultaat”, sprak de spits van de Spurs bij de Engelse televisie. ,,Zij hebben goed verdedigd en wij speelden niet onze beste wedstrijd.” Engeland moet er niet wakker van liggen, vond Kane. ,,We hadden al gewonnen van Kroatië en nu hebben we er weer een punt bij. We zijn een stap dichterbij kwalificatie voor de volgende ronde gekomen en dat is ons doel. Nu moeten we herstellen van deze wedstrijd en over een paar dagen in de volgende wedstrijd laten zien dat we beter kunnen.”

Kane maakte er geen probleem van dat hij in de slotfase werd gewisseld. ,,Dat is de keuze van de trainer. Als hij het de juiste beslissing vindt, accepteer ik dat.”

De Schotse bondscoach Steve Clarke was na de 0-0 meer dan tevreden. ,,Ik ben heel blij voor mijn spelers en voor de staf”, zei Clarke. ,,We hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld. We hebben hard gewerkt voor dit punt. En dat tegen een zeer sterke ploeg. We zijn niet zo slecht. Ik vond dat we na de nederlaag van maandag tegen Tsjechië een beetje zijn ondergewaardeerd.”

De Schotten hadden zelf kansen, had Clarke gezien. ,,Maar Engeland had ook sterke momenten en had ook kunnen scoren. Het was gewoon een boeiende wedstrijd tussen twee goede teams. Met een juiste uitslag, volgens mij.”