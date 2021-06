Cerny mist zelf het EK door een blessure, maar weet: ‘Daar ligt de kracht van Tsjechië’

Het liefst was Vaclav Cerny er zondag in Boedapest zelf bij geweest. Een zware knieblessure voorkwam deelname aan het EK voor de 23-jarige Tsjechische aanvaller, die de teleurstelling inmiddels wel heeft verwerkt.

,,Het was een grote klap. Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om terug in de tijd te kijken, naar negatieve dingen die zijn gebeurd”, zegt Cerny, die de wedstrijd nu zondag thuis in Nederland op de televisie kijkt.

Cerny liep de blessure halverwege januari op in de thuiswedstrijd van FC Twente tegen zijn oude club Ajax (1-3). De Enschedeërs huurden de buitenspeler van FC Utrecht, waar hij onder contract staat tot 2022 (met een optie op nog een jaar). Als speler van Ajax was Cerny in het verleden ook al lange tijd uit de roulatie met een knieblessure.

,,Ik ben nu hard aan het trainen en het gaat zoals gepland. Daar ben ik hartstikke blij mee”, vertelt Cerny, die nog niet weet wanneer hij zijn rentree gaat maken. ,,Ik heb niet echt verwachtingen, het is even kijken hoe het aanvoelt.”

Twee maanden voor zijn blessure debuteerde Cerny in de nationale ploeg. Hij deed een helft mee in de verloren oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-0). Een week later speelde Cerny zijn tweede interland, in de Nations League tegen Slowakije (2-0). De assist bij de tweede treffer kwam van hem. ,,Mijn debuut liet lang op zich wachten. De weg lag eigenlijk open voor me toen ik bij Ajax speelde. Maar door blessures is het allemaal wat anders gelopen. Toen het eindelijk zover was, voelde het wel bijzonder. Daar droom je van.”

Quote Daar ligt hun kracht, op die manier willen ze succes behalen. Vaclav Cerny

Tijdens het EK heeft Cerny geregeld contact met de Tsjechische internationals, die als derde eindigden in groep D. Tsjechië won van Schotland (2-0), speelde gelijk tegen Kroatië (1-1) en verloor van Engeland (0-1). ,,Tsjechië heeft een goed elftal en speelt echt als een team, een eenheid”, zegt Cerny. ,,Daar ligt hun kracht, op die manier willen ze succes behalen. En natuurlijk springt Patrik Schick er dit toernooi met drie doelpunten uit.”

Voor Cerny is het een bijzondere wedstrijd zondag in Boedapest. ,,Ik speel al zeven jaar in Nederland en ken een aantal jongens. Tsjechië en Nederland hebben eerder mooie duels uitgevochten. De wedstrijd in de groepsfase van het EK in 2004 staat me nog het meest bij. Oranje stond al snel met 2-0 voor, maar uiteindelijk won Tsjechië nog met 3-2.”

De speler van FC Utrecht, die vermoedelijk definitief de overstap maakt naar FC Twente, vindt het Nederlands elftal nu favoriet. ,,Ze hebben een goed team, maar Tsjechië is niet kansloos. Het is te hopen dat het lang gelijk blijft. Dan kan Tsjechië in de wedstrijd groeien en kan het spannend worden.”

Cerny hoopt uiteraard dat de Europese titel bij Tsjechië terechtkomt, of anders bij het Nederlands elftal. ,,Maar ik vind Italië voorlopig het sterkst, zij hebben veel indruk op me gemaakt.”

