Cillessen mist EK na positieve coronatest: ‘We weten niet hoelang het gaat duren voor hij fit is’

Bizot mee naar EKJasper Cillessen mist het EK van deze zomer. De keeper van Valencia testte vorige week positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer heeft Cillessen vanochtend laten weten dat hij de 32-jarige doelman uit Groesbeek niet kan opnemen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd.

AZ-keeper Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf heden deel uit van de officiële EK-selectie. Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax) zijn de twee andere doelmannen in de definitieve selectie van Oranje voor het EK.



Frank de Boer: ,,Ik heb Jasper vanochtend op de hoogte gesteld van mijn beslissing. Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer honderd procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind", zei de bondscoach.

,,Als een van de drie keepers tijdens het toernooi een blessure oploopt of het coronavirus krijgt, kunnen we Jasper alsnog oproepen. Dat zijn de regels voor dit toernooi. Ik heb Jasper daarom ook laten weten dat hij fit en beschikbaar moet blijven, want er bestaat dus een kleine kans dat hij later in het toernooi nog moet aansluiten.”

Oranje speelt morgenavond in Faro de oefeninterland tegen Schotland, de voorlaatste test voor het EK. ,,We gaan 5-3-2 spelen. Ik weet ook met welke namen. Marten de Roon gaat in ieder geval spelen.”

De Roon is het 5-3-2 gewend van zijn jaren bij Atalanta, waar hij dat al vier jaar speelt. ,,Voor een middenvelder is het een lekker systeem, omdat je iets meer dekking in je rug hebt. Het is voor de tegenstander ook moeilijker om door het middenveld te komen. Ook in aanvallend opzicht is het heel interessant, omdat er veel ruimtes ontstaan die je kunt benutten. Ook tegen tegenstanders die niet willen aanvallen kan het goed werken. Het is hoe dan ook goed dat we meerdere systemen kunnen spelen.”

Tien wedstrijden voor Valencia

Volledig scherm © REUTERS Cillessen keepte tot op heden 60 interlands voor het Nederlands elftal, nadat hij op 7 juni 2013 zijn debuut maakte onder Louis van Gaal. Hij kwam het afgelopen seizoen tien keer uit voor zijn club Valencia, dat als dertiende eindigde in La Liga. Cillessen stond gedurende het seizoen aan de kant met een spierblessure en een knieblessure, maar keepte de laatste vijf wedstrijden van het seizoen wel.



Het coronavirus gooit nu toch nog roet in het eten voor Cillessen, die eerste keeper was van Oranje op het laatste toernooi waar het aan meedeed: het WK 2014. In de achtste finales tegen Costa Rica werd Cillessen kort voor de strafschoppenserie vervangen door Tim Krul.

Volledig scherm Jasper Cillessen. Netherlands goalkeeper Jasper Cillessen during the training © Pro Shots / Stefan Koops

