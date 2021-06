Column Van Hanegem | Met dit niveau worden we tegen Frankrijk, Spanje of Portugal overhoop gespeeld

We kunnen aan het toernooi beginnen hoor. Want Louis van Gaal heeft in de Volkskrant zijn fiat gegeven aan het systeem met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee spitsen. En een keeper, want als je die vergeet te noemen raakt Louis geïrriteerd. Van Gaal vindt het systeem met de kennis van nu beter dan de manier van voetballen met drie spitsen. En we doen allemaal alsof hij het in 2014 allemaal heeft uitgevonden. Dat ze in Italië voor de oorlog al zo speelden, zijn we allemaal opeens vergeten. Louis van Gaal is zelf ook iets vergeten. Dat hij in Brazilië 2014 ook maar met dat systeem kwam aanzeulen, maar dat het pas ging lopen toen we terugschakelden naar een systeem met buitenspelers.