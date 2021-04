Corona dwingt Oranje-fans tot dramatisch besluit: ‘Het doet pijn, heel veel pijn’

Door Dennis van Bergen



Weemoedig beweegt Arold Arts (58) zijn muis over zijn Hup Holland Hup-muismat. In 2019, toen corona nog vooral bekend was als Mexicaans biertje, had de diehard Oranjefan zichzelf getrakteerd op kaartjes voor het EK voetbal. Hij zou overal zijn, waar het Nederlands Elftal moest voetballen. Van de poulewedstrijden tot aan de eventuele finale in Londen. Maar nu, op het moment dat de verlate aftrap van het toernooi daadwerkelijk in zicht komt, neemt hij een drastische beslissing: hij annuleert het gros van zijn tickets. ,,Ik moet wel”, zegt Arts. ,,Naar het buitenland gaan is voor mij een te groot risico.”