Datums groepsduels Oranje op EK 2020 bekend

Contract­ver­len­ging voor bondscoach Polen

18 mei De Poolse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Jerzy Brzeczek verlengd tot eind 2021. Als Polen zich plaatst voor het WK van 2022 in Qatar, wordt het contract automatisch met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022. De mondiale eindronde wordt dan niet zoals gebruikelijk in de zomer gehouden, maar in november en december.