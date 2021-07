De Belgen zijn de nieuwe Nederlanders: zij willen nu ook al sterven in schoonheid

Schitte­rend: Italianen zingen in het vliegtuig en steken zwaar geblesseer­de Spinazzola hart onder de riem

3 juli Leonardo Spinazzola was dit EK een van de uitblinkers bij Italië, maar in de kwartfinale tegen België verliet hij in tranen het veld. Hij scheurde zijn achillespees en is maanden uit de roulatie. Reden voor zijn ploeggenoten om de vleugelverdediger toe te zingen op weg naar huis.