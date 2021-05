De Boer kiest voor Weghorst en Timber: dit is de volledige Oranje-selectie voor het EK

Onder de 26 namen in de Oranje-selectie bevinden zich onder meer de geblesseerde Daley Blind en tieners Ryan Gravenberch en Jurriën Timber van Ajax. Ook Cody Gakpo (PSV) en Wout Weghorst hebben een plekje in de Oranje-selectie bemachtigd. Timber en Gakpo maken voor het eerst deel uit van de Oranjeselectie.

Stekelenburg

Bij de middenvelder en aanvallers moesten Vilhena, El Ghazi en Bergwijn afhaken, wat voor opluchting zorgde bij Teun Koopmeiners en Cody Gakpo. Zij mochten zich net als Timber immers ook niet meer melden bij het EK van Jong Oranje als ze af zouden vallen. Voor Wout Weghorst was er ook goed nieuws. Ondanks zijn blakende vorm in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg bleef zijn interlandtotaal lange tijd steken op vier duels. De Boer neemt de spits nu toch mee naar het EK, net als Luuk de Jong. Met vijf spelers in de selectie is Ajax (Stekelenburg, Blind, Timber, Gravenberch en Davy Klaassen) hofleverancier. Daarna volgt PSV met drie spelers (Denzel Dumfries, Gakpo en Donyell Malen) en AZ levert met Owen Wijndal en Teun Koopmeiners twee spelers. Feyenoord wordt middels Steven Berghuis vertegenwoordigd door één speler.

Tegenstanders op EK

Oekraïne is voor het Nederlands elftal op zondag 13 juni (21.00 uur) de eerste tegenstander. Daarna volgt op donderdag 17 juni (21.00 uur) een duel met Oostenrijk. De groepsfase wordt vervolgens op maandag 21 juni (18.00 uur) afgesloten tegen Noord-Macedonië. Alle duels van Oranje worden in de Johan Cruijff Arena gespeeld.

De internationals verzamelen zich op vrijdag 28 mei om een dag later op trainingskamp naar Portugal te gaan. Oranje speelt nog twee vriendschappelijke interlands. Zo oefent de ploeg van De Boer op woensdag 2 juni (20.45 uur) in Portugal tegen Schotland en volgt vier dagen later in Enschede een duel met Georgië voor 7500 fans.



Het EK voetbal begint op vrijdag 11 juni met de openingswedstrijd in Rome tussen Turkije en Italië en eindigt op zondag 11 juli met de finale in Londen.