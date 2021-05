De Boer verklaart ‘lastige keuzes’ voor Oranje: ‘Promes geen tikkende tijdbom’

,,Nee, Quincy is geen tikkende tijdbom", zei De Boer tijdens de persconferentie over de vleugelspeler van Spartak Moskou. Hij is nog altijd in afwachting van een strafzaak vanwege een steekincident waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn. Dat heeft Frank de Boer niet weerhouden hem niet op te nemen in zijn selectie. ,,Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Quincy is dat. Ik verwacht ook niet dat hij tijdens het EK voor ruis op de lijn gaat zorgen. Hij is geen tikkende tijdbom. We hebben ons goed laten informeren door een advocaat. Het zal tijdens het toernooi geen rol gaan spelen.”

Daarnaast hadden de EK-deelnemers de kans om zich op woensdag te laten vaccineren in Zeist. Een aantal spelers heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. ,,Dat moeten we respecteren. Zij mogen dat helemaal zelf bepalen. Ik ga zelf wel een prik halen, de rest van de staf niet", zei De Boer over de vaccinaties. Vrijdag komt de definitieve selectie bij elkaar, want dan belegt Oranje een trainingskamp in Portugal. ,,Het is vandaag of niet. We willen een risico nemen, want de voorbereidingstijd is zo ontzettend kort. Op 2 juni spelen we al een oefenduel. Je wil niet dat er dan nog spelers ziek, zwak of misselijk zijn.”