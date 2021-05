De Boer verontschuldigt zich voor slordige persconferentie: ‘Was gewoon niet goed, klaar’

Bij Boer kreeg de hoon over zich heen toen hij vorige week bij de officiële aftrap van het EK verbaal een paar keer de mist in ging. Zo lag het aantal speelminuten van Donny van de Beek bij Manchester United volgens de bondscoach veel hoger dan de ex-Ajacied in werkelijkheid speelde en stelde hij ten onrechte dat hij de acht afvallers allemaal keurig had afgebeld.

Het elftal waarmee Oranje het EK gaat beginnen, staat voor De Boer al grotendeels vast. ,,Ik heb negen namen voor de eerste wedstrijd tegen Oekraïne in mijn hoofd‘’, aldus de bondscoach. ,,Maar of dat in 4-3-3 of 5-3-2 wordt moeten we zien. Oekraïne speelt ook in die twee systemen. Ik wil in elk geval met 1 omzetting van de ene in de andere speelwijze kunnen komen. In de twee oefenduels met Schotland en Georgië zullen we 1 keer 4-3-3 beginnen en 1 keer 5-3-2.‘’