De kans is groot dat dit de poule van Oranje wordt

Gids voor EK-lotingHet deelnemersveld voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar is grotendeels bekend. Wales plaatste zich vorige week als twintigste en laatste land via de groepsfase van het kwalificatietoernooi. De resterende vier plaatsen blijven voorlopig leeg. Vooruitlopend op de play-offs vindt morgen de loting plaats. Dit moet je weten.

Wanneer en waar is de loting?

De loting vindt morgenavond vanaf 18.00 uur plaats in plaats in de Romexpo van Boekarest. De NOS zendt de loting live uit op NPO 2. Op deze site is de loting vanaf 17.45 uur in zijn geheel te volgen in een liveblog.

Hoe zien de potten eruit?

Pot 1: België, Italië, Engeland, Duitsland, Spanje en Oekraïne.

Pot 2: Nederland, Frankrijk, Polen, Zwitserland, Kroatië en Rusland.

Pot 3: Portugal, Turkije, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Tsjechië.

Pot 4: Wales, Finland en de vier landen die zich in maart nog via de play-offs kwalificeren (zie onder).

Wie spelen er play-offs?

Play-offs A: IJsland, Bulgarije, Hongarije en Roemenië

Play-offs B: Bosnië & Herzegovina, Slowakije, Ierland, Noord-Ierland

Play-offs C: Schotland, Noorwegen, Servië, Israël

Play-offs D: Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland

De winnaars gaan naar het EK

Wat gebeurt er met Oranje?

Bondscoach Ronald Koeman vroeg zich vorige week na de ruime zege van het Nederlands elftal op Estland (5-0) gekscherend af of het nog wel zin had dat hij zaterdag de EK-loting in Boekarest gaat bijwonen. ,,Ik snap er zelf nog weinig van”, zei hij. ,,Maar als ik zo luister, dan staat er eigenlijk best veel al vast.”

Oranje weet inderdaad al dat het in groep C terechtkomt, bij groepshoofd Oekraïne. Roemenië wordt ook een van de tegenstanders als dat land zich in maart via de play-offs weet te plaatsen. Lukt dat niet, dan stuit het Nederlands elftal in de EK-poule op Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo of Wit-Rusland. De vierde tegenstander van Oranje wordt Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden of Tsjechië.



Voor België levert de loting overigens nog minder verrassingen op dan voor Oranje. De Rode Duivels weten op voorhand al dat ze het tegen Rusland en Denemarken gaan opnemen. De derde tegenstander in de poule wordt Finland of Wales.

Indeling EK-groepen

Groep A: Italië, ...., ....., Finland of Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland of Wales

Groep C: Oekraïne, Nederland, ...., .....

Groep D: Engeland, ...., ...., winnaar play-offs C

Groep E: Spanje, ...., ...., winnaar play-offs B

Groep F: Duitsland, ...., ...., ....

Wat is er bijzonder aan het EK?

De loting van zaterdagavond in Boekarest heeft zo'n speciaal karakter omdat het EK ter ere van het 60-jarig bestaan van het toernooi in twaalf landen wordt afgewerkt. Veel landenploegen hebben een thuisvoordeel. Zo ook Oranje, dat alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena speelt. Dat gebeurt op 14, 18 en 22 juni.

Als Koeman en zijn spelers de poule winnen, dan spelen ze een achtste finale in Boedapest en een mogelijke kwartfinale in Bakoe. Mocht Oranje als tweede eindigen in de groep, dan moet het naar Londen voor een achtste finale en mogelijk naar München voor een kwartfinale. Londen is gastheer van de halve finales en eindstrijd van het EK.

Welke voormalige EK-helden hebben een rol bij de loting?

De UEFA heeft een voormalig international ‘topelftal’ uitgenodigd om morgenavond te assisteren bij de loting.

De elf zijn: Iker Casillas (Spa), Philip Lahm (Dui), John Sivebæk (Den), Marcel Desailly (Fra), Ricardo Carvalho (Por), Theo Zagorakis (Gri), Karel Poborsky (Tsj), Ruud Gullit (Ned), João Mário (Por), Francesco Totti (Ita) en Andrei Arshavin (Rus).

Wanneer is het EK?

De openingswedstrijd van het EK is op 12 juni in Rome, de finale op 12 juli in Londen.