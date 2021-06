De Ligt begint met groep aan laatste training voor openingsduel

Persconferentie LIVE | Geeft Frank de Boer meer duidelijk­heid over opstelling tegen Oekraïne?

13:30 Bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum geven in aanloop naar het eerste groepsduel van morgen tegen Oekraïne een persconferentie. Geeft de bondscoach al wat meer prijs over zijn opstelling tegen Oekraïne? Volg hieronder in ons liveblog de persconferentie.