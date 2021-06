De Roon in basis tegen Schotland: ‘Hoor al drie jaar dat er twijfels zijn, maar de staf geeft mij goed gevoel’

De Roon is blij dat hij in elk geval zal starten in de oefenwedstrijd woensdagavond tegen Schotland. ,,Ik hoor de afgelopen drie jaar al dat er vraagtekens en twijfels zijn’', zegt De Roon. ,,Maar de staf geeft mij een goed gevoel. Het gevoel dat ik altijd een kans heb om te spelen.‘’

Tegen Schotland begint hij in de basis, zo verklapte De Boer. De Roon is het 5-3-2 gewend van zijn jaren bij Atalanta, waar hij dat al vier jaar speelt. ,,Voor een middenvelder is het een lekker systeem, omdat je iets meer dekking in je rug hebt. Het is voor de tegenstander ook moeilijker om door het middenveld te komen. Ook in aanvallend opzicht is het heel interessant, omdat er veel ruimtes ontstaan die je kunt benutten. Ook tegen tegenstanders die niet willen aanvallen kan het goed werken. Het is hoe dan ook goed dat we meerdere systemen kunnen spelen.”

Ook buiten het veld heeft de middenvelder een belangrijke rol. ,,Ik observeer veel, maar ik durf ook veel te zeggen‘’, aldus De Roon. ,,Ik observeer soms wat er speelt. Je bent lang bij elkaar. Misschien geeft iemand een paar procent minder. Dan vraag je of er iets speelt. Of er iets in zijn ogen niet eerlijk gaat. En kort gesprekje kan echt helpen. Misschien dat ze daarna wel weer honderd procent kunnen geven. Mijn teamgenoten waarderen dat. Dat er misschien meer fans mogen komen tijdens het EK is prachtig. Ik ben zelf één van de fans geweest die op de pleinen stond. We spelen al zo lang zonder publiek, dit is mooi.’'