Deense bondscoach na achtbaan van emoties: ‘Ik heb de beste job ter wereld, ik houd van deze spelers’

Het EK is voor de Denen een achtbaan van emoties. In de eerste groepswedstrijd tegen Finland zakte Christian Eriksen op het veld in Kopenhagen in elkaar. De spelbepaler moest gereanimeerd worden, maar maakt het inmiddels weer relatief goed. Ondanks nederlagen tegen Finland (0-1) en België (1-2) plaatste Denemarken zich toch als nummer 2 in de groep voor de achtste finales, door Rusland met 4-1 te verslaan.

Hjulmand, sinds vorig jaar de bondscoach, wordt geroemd om de manier waarop hij omgaat met zijn spelers en met alle emotionele gebeurtenissen op het EK. ,,Zijn kwaliteiten als mens en trainer gaan hand in hand”, zei middenvelder Thomas Delaney. “Hij geeft echt om anderen. Het is een emotionele, eerlijke man. Je kan altijd bij hem terecht. Hij is een zeer moderne trainer. Voor ons is het heel belangrijk dat we, zeker in deze periode, zo’n trainer hebben.”

Quote Zijn kwalitei­ten als mens en trainer gaan hand in hand Thomas Delaney

Hjulmand leidde FC Nordsjaelland in 2012 naar de Deense titel. Zijn enige buitenlandse avontuur, bij de Duitse club FSV Mainz, eindigde al binnen een jaar. Denemarken strijdt zaterdagavond in Amsterdam met Wales om een plek in de kwartfinales, waarin op zaterdag 3 juli in Bakoe de winnaar van Nederland - Tsjechië wacht. De Denen worden in de Johan Cruijff ArenA gesteund door naar schatting 4000 landgenoten op de tribunes.

