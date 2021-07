Dertig jaar na zijn gemekker en gezeur richting arbiters mag de lastpost uit Oldenzaal de EK-finale leiden

Waarom de Rode Duivels op papier superieur zijn aan de Italianen

2 juli Met België of Italië als kampioen zou het Europese voetbal goede sier maken. Het probleem is alleen dat die twee landen elkaar vanavond al tegenkomen in de kwartfinale. Op wie moeten we letten? Wie is er op papier de betere? De twee favorieten per linie bekeken.