Deschamps haalt Benzema zes jaar na afpersingszaak terug voor EK: ‘Belang van Frankrijk gaat boven alles’

Karim Benzema van Real Madrid is na een absentie van ruim vijf jaar teruggekeerd in de Franse voetbalselectie. Bondscoach Didier Deschamps heeft de 33-jarige spits opgenomen in zijn ploeg van 26 spelers voor het komende EK.

Benzema, die dit seizoen in alle competities 29 keer heeft gescoord voor Real, speelt sinds 2015 niet meer voor Les Bleus na een afpersingsschandaal waarvoor hij zich in oktober in de rechtbank moet verantwoorden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een sekstape-affaire waarbij ploeggenoot Mathieu Valbuena werd afgeperst. De zaak kostte de spits zijn plaats in de nationale ploeg.

De 33-jarige spits, goed voor 27 doelpunten in 81 interlands, keert nu weer terug in de 26-koppige selectie van Deschamps, die met Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Wissam Ben Yedder en Anthony Martial al goed in zijn aanvallers zit.

Benzema zei in 2016 dat Deschamps ‘was gezwicht voor de druk van een racistisch deel van Frankrijk’ nadat hij niet was opgeroepen voor het EK in eigen land. Hoewel Deschamps heeft gezegd dat hij de opmerkingen van Benzema ‘nooit zou vergeten’, heeft hij niet gezegd dat hij de spits nooit meer zou oproepen.

,,We hebben samen stappen moeten zetten om tot deze beslissing te komen”, gaf Deschamps toe. ,,We hebben er met elkaar uitvoerig over gesproken. Ik heb er lang over nagedacht en hij had ook tijd nodig. Ik wil er verder geen speciaal geval van maken Mijn persoonlijke situatie in deze zaak heb ik altijd genegeerd. Het Franse team is niet van mij en staat boven alles.”