Dick Advocaat: ‘Euforie is niet nodig, Nederland is een outsider’

Volledig scherm Dick Advocaat, voormalig bondscoach van België en Nederland. © Pro Shots / Mischa Keemink

,,Ik merk toch enthousiasme in het land", zegt Advocaat in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws over de stemming in Nederland na de zeges op Oekraïne en Oostenrijk. ,,Maar euforie is niet nodig: Oranje heeft twee thuisduels gewonnen die je altijd moet winnen. Zoals België zijn werk gedaan heeft. Klaar. Nederland is een outsider, België een favoriet, samen met Frankrijk, Italië, Portugal en misschien Engeland.”

Advocaat was van 1992 tot 1994, van 2002 tot 2004 en in 2017 bondscoach van Oranje, in 2009 en 2010 stond hij aan het roer bij de Belgen.

,,Ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt als coach bij de Belgische bond", aldus Advocaat. ,,Ik weet dat ik er op een nare manier vertrokken ben, maar ik kon dat bod van Rusland niet weigeren – ik kon er een veelvoud verdienen. Het neemt niet weg dat ik met trots terugkijk op die periode, zeker omdat in de huidige selectie verschillende spelers zitten die ik ook onder mijn hoede had.”

Volledig scherm Kevin De Bruyne © AP

Waar de Belgen zelf een beetje onzeker zijn over hun achterhoede, herkent Advocaat zich daar niet in. ,,Ik zie geen problemen. Die gasten zijn zo ervaren. Neem nu Jan Vertonghen: die was er onder mij al bij – fantastische carrière. Trouwens, als Axel Witsel helemaal fit is, is er meer balans in het team. Dan is de ‘restverdediging’ beter.”

België won op het EK al van Rusland (3-0) en Denemarken (2-1). En dat terwijl sterspelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Witsel nog niet verder kwamen dan invalbeurten. Lonkt de Europese titel voor onze zuiderburen?

,,Je hebt de drie invallers van tegen Denemarken nodig om het toernooi eventueel te winnen", stelt Advocaat. ,,Ik ben benieuwd hoe de bondscoach hen gaat inpassen, zij zorgen voor een extra dimensie. Maar dan nóg moet alles kloppen, hoor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.