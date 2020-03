Dit elftal topspelers hoopt op EK-uitstel

Tom Heaton (Engeland)

De 33-jarige sluitpost van Aston Villa is al sinds 2015 een zeer gewaardeerde kracht in de selectie van Engeland-bondscoach Gareth Southgate. Hoewel de ervaren doelman pas drie interlands keepte, fungeert hij als vaste reservedoelman achter Jordan Pickford. Heaton staat sinds begin dit seizoen aan de kant met een kruisbandblessure.

Volledig scherm Het elftal aan spelers dat op EK-uitstel zal hopen. © AD

Nicklas Süle (Duitsland)

De 24-jarige verdediger van Bayern München behoort tot de nieuwe generatie die Duitsland aan successen moet helpen op eindtoernooien. Komende zomer zou Süle, die in oktober vorig jaar zijn kruisband afscheurde, sowieso niet van de partij zijn. De 1,95 meter lange verdediger zette begin maart weer zijn eerste stappen op het veld.

Ozan Kabak (Turkije)

De talentvolle Turkse verdediger staat minimaal tot de zomer aan de kant met een blessure aan zijn rugwervel. De centrumverdediger van Schalke 04 geldt als de toekomst van het Turkse elftal. Kabak speelde tot nu toe één interland. Zijn terugkeer staat gepland voor begin juli.

Merih Demiral (Turkije)

Ook Kabak’s landgenoot Demiral staat door een blessure aan zijn kruisband voorlopig nog aan de kant. De 22-jarige concurrent van Matthijs de Ligt bij Juventus knokte zich in de eerste seizoenshelft in de basis, maar moest geblesseerd afhaken. Op 12 januari raakte hij tegen AS Roma al na twaalf minuten geblesseerd.

Volledig scherm Demiral, De Ligt en Ronaldo. © Getty Images

Ricardo Pereira (Portugal)

De Portugese ploeg kan ook profiteren van het verschuiven van het EK. Leicester City-middenvelder Ricardo Pereira kreeg vier dagen geleden te horen dat zijn seizoen erop zit door een kruisbandblessure. De zevenvoudig Portugees international deed de laatste twee kwalificatieduels negentig minuten mee en is door zijn sterke spel in de Premier League uitgegroeid tot vaste waarde in de nationale ploeg.

Marco Asensio (Spanje)

De middenvelder staat inmiddels weer op het veld, maar is door een kruisbandblessure al lang uit de roulatie. De Spaanse middenvelder met een Nederlandse moeder werkt langzaam toe naar zijn rentree bij Real Madrid en het EK in de zomer lijkt een race tegen de klok. Hij staat inmiddels weer op het trainingsveld. Uitstel zou hem een grotere kans geven op aanwezigheid.

Paul Pogba (Frankrijk)

Door problemen aan zijn spronggewricht - in een enkel - staat de Franse steunpilaar al maanden aan de kant. De middenvelder van Manchester United speelde eind december zijn laatste wedstrijd en kijkt sindsdien vanaf de tribune toe. Ook al lijkt zijn rentree aanstaande, zal het de vraag zijn of Pogba direct zijn oude vorm weer te pakken heeft.

André Gomes (Portugal)

Gomes liep in oktober een horrorblessure op aan zijn enkel, door een harde overtreding van Heung-Min Son. Hoewel hij onlangs zijn terugkeer op het trainingsveld maakte, duurt het nog lang voordat de middenvelder van Everton volledig fit is. Gomes deed in 2016 vijf wedstrijden mee toen Portugal het EK won.

Marcus Rashford (Engeland)

De 22-jarige aanvaller van Manchester United sukkelt sinds het begin van dit kalenderjaar met een rugblessure. Het is onbekend wanneer en met welke klachten de aanvaller zijn terugkeer binnen de lijnen maakt. Rashford is gezien zijn 38 caps op jonge leeftijd een belangrijke schakel bij de Engelsen, die azen op de eerste EK-winst in de historie.

Volledig scherm Marcus Rashford. © BSR Agency

Harry Kane (Engeland)

Zelf is de Engelse doelpuntenmachine overtuigd van zijn terugkeer, maar zijn slepende enkelblessure houdt de spits van Tottenham Hotspur aan de kant. Kane is een belangrijke factor bij de Engelsen: hij scoorde al 32 keer in 45 interlands. Ook voor de spits kan uitstel zorgen dat hij topfit aan de start staat.

Memphis Depay (Nederland)