Donny beleeft een tragische dag, Luuk en Cody willen levens redden

Koning Filip van België kwam de Rode Duivels nog even succes wensen. Jan Vertonghen wil in ieder geval geen hands maken en houdt zijn handen braaf op zijn rug.

Toch gelukt, dat vervoer! Want op het kiekje van Toby Alderweireld zien we dat de ploeg onderweg is naar Sint-Petersburg voor hun eerste duel tegen Rusland.

Met een psalm bereidt Memphis Depay zich voor op het EK. En voor wie niet zo goed thuis is in psalmen, dit is 'm:



Die hier bedrukt met tranen zaait,

Zal juichen, als hij vruchten maait;

Die ‘t zaad draagt, dat men zaaien zal,

Gaat wenend voort, en zaait het al;

Maar hij zal, zonder ramp te schromen,

Eerlang met blijdschap wederkomen,

En met gejuich, ter goeder uur

Zijn schoven dragen in de schuur.



Gejuich ter goeder uur, dat klinkt goed!