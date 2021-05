Duitse coronaregels zorgen voor problemen rond EK voetbal

Duitsland beschouwt Engeland als een regio met een virusvariant, van waaruit personen die het land binnenkomen twee weken in quarantaine moeten. De Duitse internationals Bernd Leno, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Robin Koch spelen in de Premier League. Een negatieve test zorgt niet voor een korte periode van quarantaine.

Om de zaken extra gecompliceerd te maken spelen vier van de ‘Engelse’ spelers zaterdag in Porto nog de finale van de Champions League, tussen Chelsea en Manchester City. Daar komt ook nog eens bij dat Duitsland binnenkort de eerste dagen van de voorbereiding in Oostenrijk heeft gepland, waar ook weer iets andere regels gelden.

Vraagtekens rond Kroos

Ook over München als één van de speelsteden zijn inmiddels twijfels. In de Zuid-Duitse stad wordt onder meer een kwartfinale gespeeld en één van de deelnemende landen speelt daarvoor de achtste finale in Londen. Dat land zou dus eerst twee weken in quarantaine moeten voor het in München kan voetballen.