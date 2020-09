Duitse official: EK voetbal mogelijk achter gesloten deuren

,,Voor de spelers is het te doen om veilig in een zogenoemde 'bubbel' te blijven", aldus de directeur van de Duitse voetbalbond. "Met publiek erbij wordt het onder de huidige omstandigheden veel moeilijker om de gezondheid van iedereen te garanderen."

De oud-international verwijst daarbij naar de Champions League, dat in augustus in de vorm van een minitoernooi in Lissabon werd gespeeld. ,,Dat ging heel goed, al was het zonder fans op de tribune uiteraard niet wat het normaal is. Maar het geeft wel aan dat we zo'n evenement heel goed kunnen organiseren. Ik verwacht daarom niet dat het EK van de kalender wordt gehaald."